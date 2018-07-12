العفو الدولية تتهم الإمارات بممارسة التعذيب ضد محتجزين في اليمن

أصدرت منظمة العفو الدولية ، اليوم الخميس 12 يوليو ، بيانًا تتهم فيدولة الإمارات والقوات اليمنية الموالية لها ، بممارسة التعذيب ضد محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوب اليمن، وقالت إنه يجب التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب.

وقالت منظمة العفو، إن عشرات الأشخاص تعرضوا "للاختفاء القسري" بعد "حملة اعتقالات تعسفية" من جانب القوات الإماراتية وقوات اليمن، التي أشارت المنظمة إلى أنها تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها.

وبدورها تنفي الإمارات حلفاؤها اليمنيون مزاعم سابقة حول تعذيب سجناء، وتؤكد إنها لم تدر قط سجونا أو مراكز احتجاز سرية باليمن.

والإمارات إحدى الدول في التحالف العربي الذي يدعم حكومة الشرعية في اليمن ويترأسها "عبد ربه منصور هادي" ، لمواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم أنحاء الشمال.