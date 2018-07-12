إنطلاق عملية عسكرية في "ديالي" العراقية لملاحقة خلايا "داعش"

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أفادت وسائل إعلام عراقية ، اليوم الخميس 12 يوليو ، بأن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى، أعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ، شمال المحافظة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز)، العراقية عن العزاوى، اليوم الخميس، قوله: "إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت فى عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش، فى حوض العظيم شمال بعقوبة"، موضحا أن العملية سميت "ثأر الشهداء الثانية".

وأضاف العزاوى "أن العملية هى جزء من عملية عسكرية واسعة انطلقت ضمن حدود عمليات سامراء وكركوك وصلاح الدين".