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قطر: أنجزنا 85% من وثيقة السلام في دارفور 12يونيو 2018

منذ يوم
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قطر: أنجزنا 85% من وثيقة السلام في دارفور 12يونيو 2018

أعلن مبعوث وزير الخارجية القطري مطلق القحطاني في الإجتماع الثالث عشر للجنة تنفيذ وثيقة السلام بالدوحة أمس، الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات،انه تم إنجاز 85% من بنود الوثيقة.

واوضح قحطاني : إن "وثيقة الدوحة للسلام بدارفور لا يمكن البدأ فيها من الصفر وإعادة فتحها للتفاوض بعد مرور ما يقارب علي عشر سنوات للعمل المستمر بها،بل لابد من المضي قدما في تنفيذها،مشيرا، تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية".

وترعي الدوحة اتفاقية للسلام، بين الحكومة السودانية، وحركة "التحرير والعدالة"، منذ 14 يوليو 2011، بالإضافة إلي إطلاق صندوق دعم دارفور في 2012، وتم التوقيع على 96 مشروعاً، وتوجد 40 شركة ستساعد في هذه المشاريع، بتكلفة 330 مليون جنيه سوداني (نحو 18 مليوناً و360 ألف دولار)".

ودعي قحطاني كل الأطراف المسؤولة بدارفور لوقف أعمال العنف التي خلفت مايزيد عن 300 ألف قتيل، و 2.5 مليون مشرد من أصل 7 مليون ،نتيجة أعمال العنف التي تقوم بها 3حرمات متمرده منذ 2003 .

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