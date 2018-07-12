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وكالات: عضو بهيئة كبار العلماء يُهاجم أميرة سعودية ويتهمها بالدعوة لانفلات النساء

منذ يوم
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وكالات: عضو بهيئة كبار العلماء يُهاجم أميرة سعودية ويتهمها بالدعوة لانفلات النساء

هاجم عضو هيئة كبار العلماء عبد الله المطلق، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، وكيلة الهيئة العامة الرياضية للتخطيط والتطوير، والتي دعت لإحداث تغيير قوانين ولاية الرجل على المرأة في المملكة.

واعتبر المطلق دعوة الأميرة السعودية بأنها دعوة لانفلات النساء وأنها للشريعة الإسلامية التي تحكم هذه البلاد، التي لا يمكن التنازل عنها"، كما قال خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى.

وكانت الأميرة ريما بنت بندر قالت في مقابلة لها مع قناة “سي أن أن” الأمريكية، إن قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة لا يمثل غير "قمة جبل الجليد" في المملكة.

وفي جرأة غير مسبوقة في السعودية، تحدثت الأميرة عن ضرورة تغيير قوانين ولاية الرجل على المرأة في السعودية، التي هي المشكلة الأكبر التي تعاني منها النساء في المملكة.

وجوابا على سؤال من مقدمة البرنامج حول وجود مجال سياسي لمعالجة تلك القضية الكبيرة إضافة للقضايا الأخرى المرتبطة، ومنها حقوق الميراث وغيرها، قالت الأميرة إن "هذا الحوار يجري في مجلس الشورى السعودي بشكل يومي تقريبا".

وتابعت الأميرة قائلة: "إنني كامرأة مطلقة وأم لطفلين فإن هذا الأمر ملح بالنسبة لي لأن لدي الآن عائلة ستسمح لي بأن أكون قادرة على الحركة والديناميكية، لكن هذا ليس واقع كل النساء في السعودية".

وتابعت: "لكي يصبح هذا الأمر حقيقة فإن المطلوب هو استمرار هذا الحوار". وأشارت إلى أن دورها كامرأة في الحكومة هو تسليط الضوء على هذه القضايا، ليس لصالح نخبة من المجتمع أو أقلية صغيرة فيه.

واعترفت الأميرة أن القيود على السفر والزواج للمرأة ما زالت قائمة، وأن لا أحد يعرف بالتحديد متى تتغير هذه الظروف.

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