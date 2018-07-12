حماس: قرار المجلس الأيرلندي خطوة مهمة في تجريم سياسة الاحتلال الاستيطانية

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اعتماد مجلس الشيوخ الأيرلندي قرارا بمقاطعة المستوطنات الصهيونية ومعاقبة كل من يستورد أو يقدم لها أي خدمات، وتجريم كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس 12 يوليو إنها تعتبر هذا القرار خطوة مهمة في تجريم سلوك الاحتلال وسياساته الاستيطانية، وتأكيدًا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدراته.

ودعت حركة حماس سائر دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي خاصة إلى أن تحذو حذو أيرلندا في مقاطعة الاحتلال وعزله، والوقوف مجددًا إلى جانب شعبنا الفلسطيني المظلوم ودعم حقوقه وعدالة قضيته.

وفي وقت سابق أمس، صادق مجلس الشيوخ الأيرلندي، على قانون يحظر استيراد أو بيع السلع أو الخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة في أنحاء العالم، بما فيها المستوطنات الصهيونية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وصادق المجلس على القانون المقترح بالأغلبية، باعتبار التجارة في مثل هذه السلع والخدمات مخالفة قانونية.