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حصة آل سعود تنتقد الجانب الأخلاقي للنساء السعوديات

منذ يوم
عدد القراءات: 462
حصة آل سعود تنتقد الجانب الأخلاقي للنساء السعوديات

 

 أنتقدت الأميرة السعودية حصة آل سعود اليوم الخميس 12يوليو، النساء السعوديات اللاتي ظهرن بمقطع فيديو وهن يفترشن الأرض ويقفن في طوابير للحصول على تذكرة حفل كاظم الساهر،وماجد المهندس في الجوري مول بالطائف منذ أيام.

ويأتي هذا في إطار “رؤية 2030″ التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أبريل الماضي، والتي لاقت انتقاداً من قبل كثيرين، لما باتت تشهدها المملكة من انفتاح علي أمور لا تليق بالمكانة الدينية للمملكة.

وأبدت الأميرة إستيائها "معتبره ما يحدث في الوقت الراهن بالسعودية لا يرضي الله ولا رسوله ولا خلقه،من خلال ترك العلمانيين والليبراليين لبناتهم ليعيثون فسادا. وأكدت الأميرة " أنها ذهبت لجميع الدول الأجنبية والعربية ولم تري ما رأته في المول من قبل،مشيره إلي أن ما يقمن به نساء السعودية لا عادل 1% مما يفعله الشباب.

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