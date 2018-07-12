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أسماء 26 من ضحايا حادث أتوبيس مطروح ما بين مصابين ومتوفين

منذ حوالى ساعة
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أسماء 26 من ضحايا حادث أتوبيس مطروح ما بين مصابين ومتوفين

شهد الكيلو 95 على طريق مطروح _ الإسكندرية، حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل محملة بالملح الحجري، اليوم الخميس 12 يوليو، مما خلف مصرع 10 حالات وإصابة 25، عقب نقل المصابين والجثث لمستشفى رأس الحكمة للطوارئ.

وننشر أسماء 26 من ضحايا الأتوبيس الذى كان يقل مصطافين من محافظة المنوفية ومن بينهم 2 من مدينة كفر الزيات، مع سيارة نقل ثقيل، وهم يوسف ماهر (13 سنة)، ناهد محمود إبراهيم (34 سنة)، مريا جميل حلمى (13 سنة)، مرك جمال صادق (20 سنة)، زينة حماد محمود (16 سنة)، مفيدة شوقى على (16 سنة)، منة ناجى (16 سنة)، مارينا ماجد عادل (23 سنة) أحمد معتمد عمارة (38 سنة)، منى أحمد عبد الحافظ (32 سنة) أنس أحمد عمارة (عام ونصف)، ياسين أحمد عمارة (6 سنوات) ياسمين عزيز (8 سنوات)، شيماء عبد عبد الموجود (36 سنة) روان محمد عمر (13 سنة) تسنيم حسين عزيز (7 سنوات)، جمال صادق عبده (55 سنة)، وجميعهم من محافظة المنوفية.

واستقبل المستشفى على عطية البسيونى عبود (55 سنة)، محمد مصطفى الجوهرى (37 سنة)، عبد الرحمن محمد الجوهرى (3 شهور)، هند محمد فرنان (29 سنة)، ناصر محمد فرنان (6 سنوات)، جوارف عاصم صلاح (29 عاما) من محافظة المنوفية، وأوجتين ماهر ناصيف (29 سنة)، مادونا ماجى عبدو (21 سنة) من "كفر الزيات.

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