وصول 41 طبيبا متهما في الاتجار بالأعضاء إلي محكمة جنايات القاهرة

وصل41 طبيباً، إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الخميس 12يوليو ، لحضور جلسة النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".

وكانت النيابة قد توصلت بعد تحقيقاتها إلي قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين بالتعاون مع 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين من بنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، بعد استغلال احتاج الفقراء ودفع 10إلي15 ألف جنيه وبيعها للأغنياء الأجانب، بمبلغ 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكى ، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.