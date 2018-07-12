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نفط سوريا يحقق ملايين الدولارات لقادة "بي كا كا"

منذ 21 ساعة
عدد القراءات: 185
نفط سوريا يحقق ملايين الدولارات لقادة "بي كا كا"


قالت مصادر مطلعة، مساء اليوم الخميس، 12 يوليو، إن قادة في تنظيم "ب ي د / بي كا كا" الإرهابي، يسرقون يوميا كميات كبيرة من النفط من حقوله شرقي سوريا ويبيعونه لحسابهم الشخصي، ما حقق لهم ملايين الدولارات، ويسيطر التنظيم على القسم الأكبر من حقول النفط والغاز في سوريا التي تشهد حربا منذ عام 2011، وعمليات السرقة تديرها قيادات عليا للتنظيم في سوريا وجبال قنديل بين العراق وتركيا.
وأضافت أنهم ينقلون آلاف البراميل يوميا في الليل من حقل العمر النفطي بريف دير الزور (شرق)، ويتم بيعها في مناطق سيطرتهم أو نقلها للبيع في مناطق سيطرة النظام السوري، وأن قادة التنظيم الضالعين في عمليات السرقة يعطون عناصرهم الذين ينقلون النفط المسروق أوراق تكليف من جانبهم، لتتم العملية بسلاسة وسرية دون توقيف على الحواجز العسكرية؟
وأفادت المصادر بأن النفط المسروق لا يتم إدخاله في سجلات الصادر من الحقل، وتذهب أرباحه إلى جيوب قادة تنظيم "ب ي د / بي كا كا"، وخاصة القيادات العليا في قنديل، وتابعت أن النفط المسروق ينقل أحيانا للبيع في مناطق سيطرة النظام عبر معابر برية، مثل معبر الصالحية بريف دير الزور الشمالي، أو معابر مائية عبر نهر الفرات.
وأضافت المصادر أن عملاء محليين في مناطق سيطرة النظام يتسلمون النفط المسروق ويبيعونه ويرسلون ثمنه إلى قادة التنظيم بعد اقتطاع عمولتهم، وبجانب السرقة يمنح قادة تنظيم "ب ي د / بي كا كا" الإرهابي امتياز شراء النفط وبيعه لتجار في المنطقة، مقابل الحصول على رشى مالية وعينية.
 

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