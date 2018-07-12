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تجديد حبس رئيس شركة مياه الشرب في قضية الرشوة

منذ حوالى ساعة
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تجديد حبس رئيس شركة مياه الشرب في قضية الرشوة

 


قرر قاضي معارضات محكمة جنح أكتوبر، مساء اليوم الخميس، 12 يوليو، تجديد حبس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمقاول، إلى محكمة جنح أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيق لتقاضيهم رشوة، وأن رئيس الشركة المتهم طلب على سبيل الرشوة، سيارة بيجو 508 موديل 2017، ثمنها يبلغ حوالي نصف مليون جنيه، وطلب منه شراءها وركنها أسفل منزله، وظلت السيارة أسفل منزل رئيس الشركة، لمدة 24 ساعة، حتى قام بالذهاب لاستخراج تراخيصها، فخاطبت النيابة إدارة المرور، وتم إيفادها بتراخيص السيارة المثبتة باسم رئيس الشركة.
واستدعت النيابة صاحب معرض السيارات، الذي قرر أن المقاول هو من قام بشراء السيارة منه، وتفرغ النيابة تسجيلات صوتية تثبت طلب رئيس الشركة الرشوة من المقاولين. 

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