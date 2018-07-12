بي كا كا تجمع إتاوات من 115 قرية تابعة للناحية شمالي العراق



قال قرمانج عزت، قائمقام ناحية سيدكان، التابعة لقضاء سوران، بمحافظة أربيل، شمالي العراق، مساء اليوم الخميس، 12 يوليو، إن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تجمع إتاوات من سكان 115 قرية تابعة للناحية، وأن المنظمة تجمع إتاوات من القرويين الذين يعملون على رعاية الماشية في المناطق الحدودية شمالي العراق..

وأضاف أن "محافظة أربيل، الواقعة على حدود العراق مع تركيا وإيران، منطقة مهمة ولا غنى عنها بالنسبة للرعاة، وخاصة في فصل الصيف، وأن المنظمة تجبر السكان في 115 قرية تابعة لسيدكان، على دفع إتاوات وتعاقب كل من يمتنع عن دفعها.

ولفت إلى أن حكومة الإقليم تتجنب عن قصد جمع ضرائب من القرويين، إلا أن المنظمة تجبرهم على دفع إتاوات، وأن هذا الأمر يغضب السكان، لذا ينغي على " بي كا كا"، الانسحاب من المنطقة الحدودية في أقرب وقت.

وشدد على أن وجود المنظمة في المنطقة "يزعزع الاستقرار فيها، وأن فرض المنظمة إتاوات على السكان يضر بهم ماديا، وقال أحد سكان سيدكان، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن "بي كا كا الإرهابية، تطمع بما يكسبه السكان المحليون من عرق جبينهم، وأن "المنظمة تأخذ من كل 100 رأس غنم 3 رؤوس في المناطق الواقعة ضمن حدود سيدكان، فيما تفرض 25 دولارا على كل 3 أبقار، وأشار إلى أن المنظمة تحقق مع المواطنين الذين يتحدثون ضدها، فيما تقوم باحتجاز أوخطف معارضيها.

