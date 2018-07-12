تظاهر مئات العراقيين وسط بغداد تضامنا مع احتجاجات البصرة

تظاهر المئات من العراقيين، مساء اليوم الخميس، 12 يوليو، وسط بغداد تضامنًا مع الاحتجاجات التي تشهدها محافظة البصرة على واقع تردي الخدمات، مطالبين بتلبية مطالبه، وأن المئات من المدنيين تجمعوا وتظاهروا اليوم في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد.

وأضافت أن المتظاهرين أكدوا أنهم خرجوا بهذه التظاهرة تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية التي حدثت في البصرة، لافتا إلى أن المتظاهرين طالبوا بتوفير الخدمات والكهرباء والماء ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين في البصرة، وخرجت في غضون الأيام الماضية العديد من التظاهرات في مناطق متفرقة من محافظة البصرة، والتي قتل فيها شاب وأصيب ثلاثة بجروح، ما أثار موجة من الغضب الشعبي في ظل تأكيد الحكومات المحلية أن التظاهرات لم تكن مسلحة، وفي محاولة لتهدئة الموقف أعلنت الحكومة التحقيق في الحادث.

