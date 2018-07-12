

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، مساء اليوم الخميس، 12 يوليو، اكتمال وصول صناديق اقتراع محافظتي صلاح الدين والأنبار إلى بغداد لإجراء عمليات الفرز والعد اليدوي، فيما أشارت إلى أن صناديق محافظات كربلاء والنجف وبابل وديالى سيتم نقلها وبشكل مرتب وفقا للمواعيد التي يحددها المجلس.

وقال الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة، إن عمليات نقل صناديق اقتراع محافظتي صلاح الدين والأنبار اكتمل وصولها إلى مركز العد والتدقيق في بغداد لإجراء عمليات الفرز والعد اليدوي للمراكز الانتخابية والواردة بشأنها شكاوى وطعون.

وأضاف سوف يتم التدقيق وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة وبإشراف مباشر من مجلس المفوضين وكذلك مدراء المكاتب الانتخابية للمحافظتين المذكورتين من القضاة المنتدبين"، مبينا أنه بإمكان ممثلي الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الأحزاب السياسية حضور تلك العملية.