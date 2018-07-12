داعش تفجر برجين ناقلين للكهرباء من كركوك



أفاد مصدر عراقي، مساء اليوم الخميس، 12 يوليو، بقيام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بتفجير برجين ناقلين للكهرباء من كركوك إلى قضاء الدور وسامراء، وقال المصدر،إن عناصر (داعش) قاموا بتفجير عبوتين ناسفتين تحت برجين للكهرباء عبر الحويجة، ما أسفر عن سقوط البرجين رقم 182 و183 على خطى دور، حويجة بالقرب من منطقة المهدية التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك"، لافتًا إلى أن الخط الناقل من كركوك يجهز مناطق الدور وسامراء.

وتشهد كركوك قطعًا للكهرباء بمعدل 16 ساعة يوميًا كما تغطي كركوك عبر الشبكة الوطنية ومحطاتها قضاء الطوز ومدينة الموصل.

