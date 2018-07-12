Responsive image

27º

13
يوليو

الجمعة

26º

13
يوليو

الجمعة

خبر عاجل

خروج قطار عن قضبان السكك الحديدية بالمرازيق بالجيزة

 خبر عاجل
  • خروج قطار عن قضبان السكك الحديدية بالمرازيق بالجيزة
     منذ دقيقة
  • عاجل وفد حماس يغادر القاهرة بعد استكمال لقاءاته مع مسؤولين مصريين
     منذ حوالى ساعة
  • غدا السبت .. سفر أولى لجان معاينة فنادق الحج إلى الأراضي المقدسة
     منذ 2 ساعة
  • ازدياد أعداد مصابي حادث تصادم "رأس سدر" إلى 27 شخصا
     منذ 2 ساعة
  • ارتفاع ضحايا الضربة الجوية إلى 54 قتيلاً في دير الزور
     منذ 2 ساعة
  • مقتل 100 شحص من حركة طالبان على يد القوات الأفغانية
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:19 صباحاً


الشروق

5:58 صباحاً


الظهر

1:00 مساءاً


العصر

4:36 مساءاً


المغرب

8:03 مساءاً


العشاء

9:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

داعش تفجر برجين ناقلين للكهرباء من كركوك

منذ 18 ساعة
عدد القراءات: 320
داعش تفجر برجين ناقلين للكهرباء من كركوك


أفاد مصدر عراقي، مساء اليوم الخميس، 12 يوليو، بقيام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بتفجير برجين ناقلين للكهرباء من كركوك إلى قضاء الدور وسامراء، وقال المصدر،إن عناصر (داعش) قاموا بتفجير عبوتين ناسفتين تحت برجين للكهرباء عبر الحويجة، ما أسفر عن سقوط البرجين رقم 182 و183 على خطى دور، حويجة بالقرب من منطقة المهدية التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك"، لافتًا إلى أن الخط الناقل من كركوك يجهز مناطق الدور وسامراء.
وتشهد كركوك قطعًا للكهرباء بمعدل 16 ساعة يوميًا كما تغطي كركوك عبر الشبكة الوطنية ومحطاتها قضاء الطوز ومدينة الموصل.
 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers