تحرير 44 قضية تموينية وضبط 2 طن أعلاف مجهول المصدر في المنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، مساء اليوم الخميس، 12 يوليو، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 44 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودع غاز، ومنها ضبط 2 طن أعلاف مجهول المصدر بمخزن بإحدى قرى مركز شبين الكوم.

