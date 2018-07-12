إعدام كمية من الأسماك والطيور الفاسدة بعد ضبطها في الغردقة



أعدمت لجنة من مديرية الطب البيطري، مساء اليوم الخميس، 12 يوليو، بالإشتراك مع مباحث التموين، ومديرية التموين طن من الأسماك والطيور الفاسدة تم ضبطها في إحدة الثلاجات بالغردقة أمس الأربعاء، جاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة رقم 7909 لسنة 2018 جنح أول الغردقة، كانت مباحث التموين بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسماك والطيور الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمنتهية الصلاحية، داخل إحدى الثلاجات بمنطقة أبو نواس بمدينة الغردقة، وذلك طبقا القرار محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله رقم ٦٩٣لسنه٢٠١٧.

