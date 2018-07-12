Responsive image

34º

13
يوليو

الجمعة

26º

13
يوليو

الجمعة

 خبر عاجل
  • برلمان جنوب السودان يوافق على تمديد ولاية سلفا كير حتى 2021
     منذ 7 ساعة
  • وفاة "محمد" النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار عن 97 عامًا
     منذ 7 ساعة
  • منظمة العفو تدعو لتحقيق في عمليات تعذيب مزعومة بمراكز احتجاز باليمن
     منذ 8 ساعة
  • انتخاب نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية إزمير بن علي يلدريم رئيسًا للبرلمان التركي
     منذ 8 ساعة
  • "الشرقية للدخان" المصرية ترفع أسعار السجائر حتى 29.4 بالمائة
     منذ 9 ساعة
  • "فيفا" يطالب بالتوقف عن بث صور "الحسناوات" خلال مباريات المونديال
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:18 صباحاً


الشروق

5:57 صباحاً


الظهر

1:00 مساءاً


العصر

4:36 مساءاً


المغرب

8:03 مساءاً


العشاء

9:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إحالة 14 طبيبا للنيابة بسبب تركهم العمل بدون إذن في المحلة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 95
إحالة 14 طبيبا للنيابة بسبب تركهم العمل بدون إذن في المحلة

 

قرر مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، مساء اليوم الخميس، 12 يوليو، إحالة 17 موظفا بالوحدة المحلية بالجابرية لهيئة النيابة، وذلك لتركهم العمل بدون إذن، وإحالة 25 من العاملين بالوحدة الصحية بنفس القرية منهم 14 طبيبا لهيئة النيابة لتركهم العمل بدون إذن وعدم التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف أثناء وقت الانصراف، وجاء ذلك أثناء التفتيش الذى قامت به إدارة الرقابة والمتابعة برئاسة مركز ومدينة المحلة على الوحدة المحلية والصحية بالجابرية وذلك بناء على تعليمات رئيس المدينة لمتابعة سير العمل هناك حرصا منه على تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers