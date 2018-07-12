إحالة 14 طبيبا للنيابة بسبب تركهم العمل بدون إذن في المحلة

قرر مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، مساء اليوم الخميس، 12 يوليو، إحالة 17 موظفا بالوحدة المحلية بالجابرية لهيئة النيابة، وذلك لتركهم العمل بدون إذن، وإحالة 25 من العاملين بالوحدة الصحية بنفس القرية منهم 14 طبيبا لهيئة النيابة لتركهم العمل بدون إذن وعدم التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف أثناء وقت الانصراف، وجاء ذلك أثناء التفتيش الذى قامت به إدارة الرقابة والمتابعة برئاسة مركز ومدينة المحلة على الوحدة المحلية والصحية بالجابرية وذلك بناء على تعليمات رئيس المدينة لمتابعة سير العمل هناك حرصا منه على تقديم خدمة أفضل للمواطنين.