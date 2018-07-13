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انتحار أربعة طالبات بمحافظة البحيرة بسبب نتائج الثانوية العامة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 87
انتحار أربعة طالبات بمحافظة البحيرة بسبب نتائج الثانوية العامة


أقدمت أربعة طالبات على الانتحار ، بتناول حبوب حفظ الغلال وسم الفئران،  مساء أمس الخميس ، عقب ظهور نتائج الثانوية العامة لرسوبهم والحصول علي درجات ضعيفة. 

تلقت  مديرية  أمن البحيرة،  اخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول المستشفي العام "نرمين. ح. م"، مصابة بتسمم فسفوري، اثر تناول مادة سامة وتم تحويلها لمركز السموم بالإسكندرية. 

وكما تلقت لبمدير  اخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، من مستشفي دمنهور التعليمي بوصول كل من "إيمان. ت. م" ومقيمة بقرية سكينة التابعة لمركز دمنهور، "نورهان. ا. ع "، ومقيمة بقرية نفرة، "رحمة. ح. ع" ومقيمة بقرية قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور، مصابين بتسمم فسفوري جراء تناول الأولى والثانية حبوب حفظ الغلال والثالثة سم الفئران وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 وتم تحويلهم الي معهد السموم بمدينة الإسكندرية وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات لمباشرة التحقيق

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