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ليبيا...إنقاذ 104 مهاجرًا غير شرعيًا من الغرق

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 142
ليبيا...إنقاذ 104 مهاجرًا غير شرعيًا من الغرق

13 يوليو 2018 

 


نجحت قوات حرس السواحل الليبية ، التابعة  لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا،  في إنقاذ 104مهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ مدينة الخمس، شرق العاصمة طرابلس. 

وقالت الحكومة في  بيان إن دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت، مساء الخميس، من إنقاذ عدد 104 مهاجرين غير شرعيين، كانوا على متن قارب مطاطي، موضحة إنهم  تم إنقاذهم شمال مدينة الخمس، وهم 91 رجلا و13 امرأة، بعضهم من السودان ومصر والمغرب وتونس، دون تفاصيل. 

وأشارت البحرية إلى أن المهاجرين تم تسليمهم لمركز إيواء طريق السكة بالعاصمة طرابلس، بعد إنزالهم بنقطة طرابلس البحرية. 

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