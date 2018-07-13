سقوط مقاتلة حربية سعودية جنوب البلاد

13 يوليو 2018







أعلن التحالف العربي التي تقوده المملكة العربية السعودية ، مساء أمس الخميس ، عن سقوط مقاتلة حربية سعودية جنوب المملكة ، حسبما أفاد بيان صادر نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

وذكر البيان ، أن المقاتلة الحربية السعودية سقطت إثر عطل فني في منطقة عسير، فيما نجا الطياران.



وبحسب بيان التحالف ، فإنه وفي تمام الساعة الرابعة وإحدى وأربعين دقيقة (04:41) من فجر اليوم الخميس الموافق (28 شوال 1439هـ) تعرضت إحدى طائرات قوات التحالف من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وأثناء عودتها من مهمة تدريبية إلى عطل فني أدى إلى سقوط الطائرة بمنطقة عسير.



وأضاف أن الطيارين نجيا ولله الحمد. وفق تعبيره.