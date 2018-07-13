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مقتل 30 مدنيًا وإصابة العشرات إثر غارات للتحالف الدولي على البوكمال السورية

منذ 5 ساعة
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مقتل 30 مدنيًا وإصابة العشرات إثر غارات للتحالف الدولي على البوكمال السورية

قتل ما لا يقل عن 30 مدنيًا ، وأصيب العشرات ، ليلة الخميس الجمعة ، إثر غارات جوية نفذتها المقاتلات الحربية التابعة للتحالف الدولي التي تقوده "أمريكا" لمحاربة داعش ، على منطقة سكنية في ريف البوكمال أقصى شرق دير الزور قرب الحدود مع العراق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية عن مصادر أهلية قولها إن "بلدتي الباغوز فوقاني والسوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف مدينة البوكمال تعرضتا بعد منتصف الليلة لقصف جوي عنيف من طائرات التحالف الأمريكي تسببتا باستشهاد أكثر من 30 مدنياً وجرح العشرات أغلبيتهم من الأطفال والنساء".

وذكرت المصادر أن "عدوان التحالف ألحق دماراً كبيراً في البلدتين حيث انهارت عشرات المنازل السكنية على رؤوس قاطنيها مؤكدة أن مزاعم التحالف باستهداف إرهابيي (تنظيم الدولة الاسلامية) داعش بالغارات كاذبة وأن الغارات تهدف إلى الضغط على الأهالي الرافضين لدخول ميليشيا قوات سورية الديمقراطية الكردية (قسد) المدعومة من واشنطن إلى بلداتهم".

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