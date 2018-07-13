إنقطاع المياه المتكرر يهدد المستشفيات والوحدات الصحية بأسوان

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أوضح مرافقي مرضي الغسيل الكلوي بمستشفيات أسوان اليوم الجمعة 13يوليو ،أن مناطق مختلفة بمحافظة أسوان تعاني أزمة شديدة فى بسبب إنقطاع المياة الذي، يؤثر بالسلب علي المستشفيات،وانتظام جلسات الغسيل الكلوي.

وذكر سيد محمود أحد مرافقي مرضي الغسيل الكلوي بمستشفي "إدفو" أنهم يضطرون اإلي استخدام مياه سيارات الإطفاء الذي يشكل خطورة علي مرضي الغسيل الكلوي، ويجب إيجاد حل لإنقطاع المياه داخل مستشفي".

وأضاف محمد عبده" من المرافقين أيضا" أن الاعطال الطارئة وانقطاع المياه المستمر يؤخر جلسات الغسيل الكلوي،مما يؤثر علي المرضي وأهلهم لساعات طويلة، الذين يبذلون عناء مالي وجسدي للوصول لمركز الغسيل الكلوي " .

مؤكدا أن انقطاع مياه الشرب يتسبب بعدم النظافة والتعقيم، وكان قد تسبب إنقطاع المياه المغذية لوحدة الغسيل الكلوي بإدفو منذ ايام ونفاذ المخزون الاحتياطى من المياه عن توقف اجراء جلسات الغسيل الكلوي بمستشفي إدفو العام".