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قوات الأمن السعودي تُلقي القبض على رجل أعمال

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 166
قوات الأمن السعودي تُلقي القبض على رجل أعمال

ألقى الأمن السعودية القبض على رجل يشغل عدة مناصب قيادية في بعض الشركات، بعد مداهمتها اجتماعا لإحدى الجمعيات العمومية.
وأفادة صحيفة "عكاظ"، اليوم الجمعة، "أن رجال الأمن داهموا الاجتماع، الذي كان يضم عددا من رجال الأعمال وأعضاء مجالس إدارات شركات عملاقة، مشيرة إلى أن رجل الأعمال، الذي تم إيقافه تعامل مع الوضع بهدوء وسلم هويته دون اعتراض".
وأكدت عدة مصادر سعودية، إن المقبوض عليه، صدر في حقه 12 أمرا من المحاكم، بين استدعاء وقبض، لكنه لم يتجاوب مع هذه الأحكام وظل يماطل.
وقالت نفس المصادر، التي لم تكشف عن هوية رجل الأعمال الذي تم القبض عليه، إنه عضو في شركة تخضع حاليا للتحقيقات بسبب مخالفات ارتكبتها في نظام السوق المالية.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان، حربا على الفساد منذ أكثر من سنة، وتم إيقاف الكثير من رجال الأعمال الكبار، واستعيدت مبالغ كبيرة لخزينة الدولة من خلال هذه الحملة، بعد قبول رجال الأعمال، وعلى رأسهم الوليد بن طلال، بتسوية أوضاعهم من خلال دفعهم الأموال لخزينة الدولة، بدل الملاحقة القضائية والمحاكمة.

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