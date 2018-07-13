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سائق يحرق وجه صاحب ورشة أحذية بسبب الأجرة في النوفية

منذ حوالى ساعة
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سائق يحرق وجه صاحب ورشة أحذية بسبب الأجرة في النوفية

أصيب صاحب ورشة أحذية اليوم الجمعة 13يوليو، بحروق خطيرة بالوجه والجسم، نتيجة إلقاء سائق مادة مشتعلة عليه بسبب خلافات على قيمة الأجرة بمركز قويسنا .بمحافظة المنوفية

وتم نقله المصاب بإصابات من الدرجة الأولي بالوجه والصدر والذراعين إلى مستشفى المحروقى بمدينة شبين الكوم،لعدم إستقرار حالته.

وافاد شقيقه صاحب ورشة أحذية ومقيم بالقرب منه بإتهام صاحب توك توك، ومقيم بنفس المنطقة بإلقاء مادة مشتعلة على شقيقه مما أدى إلى حدوث إصابته لخلاف بينهما على قيمة الأجرة.

وبإستجواب الشرطة اعترف الجاني،بفعلته بسبب خلافات علي الأجرة، وتم تحرير محضر عن الواقعة.

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