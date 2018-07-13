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ازدياد أعداد مصابي حادث تصادم "رأس سدر" إلى 27 شخصا

منذ 45 دقيقة
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ازدياد أعداد مصابي حادث تصادم "رأس سدر" إلى 27 شخصا

ازداد عدد المصابين في حادث تصادم مينى باص بسيارة ملاكي بطريق رأس سدر إلى 27 شخصا، صباح اليوم الجمعة 13 يوليو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر

كان الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء قد تلقى إخطارا من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي دقهلية رقم 138755 مع ميني باص رقم 1896 (ق أ ج) بمدينة رأس سدر أسفر عن إصابة 27 شخصا طبقا للإحصائيات النهائية والمصابون هم: فتحي رمضان إبراهيم، 20 سنة، محمد فؤاد حسم، 16 سنة، إسلام محمد محمد، 20 سنة، أحمد سيد جمعة 21 سنة، أمين رافت محمد 17 سنة، يوسف رجب جمعة نفس السن، عمار محمد علي، 25 سنة، إبراهيم محمود الدمرداش 14 سنة، أحمد علي فؤاد 21 سنة، بلال مجدي صبحي، 14 سنة، كريم محمد السيد 23 سنة، محمود عادل هلال 21 سنة، محمود سليمان داوود، 19 سنة، أحمد اسماعيل سعيد 16 سنة، مجمد مجدي محمد 21 سنة، محمد موسى الحامد 18 سنة، أحمد مجدي، 21 سنة، السيد فوزي محمود نفس السن، كريم محمد حسين 20 سنة، عيد الرحمن سمير محمود 13 سنة، أحمد جلال إبراهيم 21 سنة، وشقيقه يوسف 16 سنة، نبيل إبراهيم نبيل 21 سنة، حسن محمد حسن 20 سنة، رامي محمد حين 19 سنة وجميعهم من القليوبية، دانيال ثروت عبد الله 20 سنة، ليزا فرنسيس بطرس نفس السن، وهما من البحر الحمر، وتراوحت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، واشتباه ارتجاج بالمخ.

وأضاف الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة أن جميع المصابين حالة الصحية مستقرة فيما عدا حالتين وتم تحويلهم لمستشفى السويس.

 

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