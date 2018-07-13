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الحملة العالمية لمقاومة العدوان تطالب السلطة السعودية بالإفراج عن الداعية "الحوالي"

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 120
الحملة العالمية لمقاومة العدوان تطالب السلطة السعودية بالإفراج عن الداعية "الحوالي"

 

طالبت الحملة العالمية لمقاومة العدوان اليوم الجمعة 13يوليو ، السلطات السعودية بالأفراج عن الداعية سفر الحوالي والإعتذار له عن الطريقة المشينة التي تم إعتقالة بها هو وأبناءه.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض أمس علي الداعية الحوالي مع أبناءه دون مراعاة الوضع الصحي المتدهور له، ولا لسنه المتقدم،بسبب تقديمة بعض النصائح لآل سعود،ومنذ سبتمبر 2017 تطبق السلطة السعودية سياسة القمع وتكميم الأفواه، ضد كل من يقف في وجه السياسات الخاطئة أو القرارات الجائرة أو التشريعات المخالفة،حيث أنها ألعتقلت أكثر من 70 شخصا بينهم علماء ومفكرين ودعاة بارزين وأكاديميين.

ودعت الحملة "بالإفراج عن العلامة ورد الاعتبار له،لأنه من العلماء الذين يستحقون التبجيل،لا الإعتقال".

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