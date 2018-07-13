5 سيارات إطفاء و3 لوادر للسيطرة على حريق اندلع بمصنع بلاستيك بالقناطر

استطاعت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع اليوم الجمعة 13 يوليو في أحد المصانع بقرية باسوس على مساحة 1000 متر دون خسائر في الأرواح؛ حيث تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على السنة النيران، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي بنشوب حريق هائل في مصنع بلاستيك بباسوس، وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان.

أخطرت الأجهزة الأمنية وانتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء و عدد 3 لوادر من الوحدة المحلية وتم السيطرة على الحريق ولا يوجد خسائر في الأرواح.