إصابة 3 صحفيين من قناة الجزيرة بالضفة المحتلة

أصيب 3 صحفيين من طاقم قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الجمعة 13يوليو ، إثر تعرضهم لحادث سير خلال عودتهم من مهمة عمل.

وهم سمير أبو شمالة وعبد الله فواضلة ومجيد الصفدي