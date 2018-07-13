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إصابة 3 صحفيين من قناة الجزيرة بالضفة المحتلة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 118
إصابة 3 صحفيين من قناة الجزيرة بالضفة المحتلة

 

أصيب 3 صحفيين من طاقم قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الجمعة 13يوليو ، إثر تعرضهم لحادث سير خلال عودتهم من مهمة عمل.

وهم سمير أبو شمالة وعبد الله فواضلة ومجيد الصفدي

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