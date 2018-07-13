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انهيار 3 منازل بطهطا دون وقوع خسائر بالأرواح

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 91
انهيار 3 منازل بطهطا دون وقوع خسائر بالأرواح

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم الجمعة 13 يوليو حدوث انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن غير مأهول بالسكان، مما أدى إلى تصدعات بمنزلين مجاورين غير مأهولين بالسكان دون وقوع خسائر بالأرواح.

كان مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد حدوث انهيار جزئي بمنزل، وتصدع آخرين بدائرة قسم شرطة طهطا.

وتبين من التحريات أن المنزل ملك ورثة محمد أ س  ومكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن غير مأهول بالسكان، وتبين حدوث انهيار جزئي بالمنزل أدى لحدوث تصدعات بمنزلين مجاورين غير مأهولين بالسكان ملك كلاً من ورثة  محمد هــ - مكون من طابقين، ومشيد بالطوب اللبن ورثة سيد م ف  مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات، وتم عمل كردون أمني بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1751 إداري القسم لسنة 2018، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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