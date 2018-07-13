انتحار طالب ثانوي بسبب حصوله على مجموع ضعيف بالمنيا

انتحر طالب ثانوي اليوم الجمعة 13 يوليو، في إحدى القرى التابعة لمركز المنيا، لحصوله على مجموع ضعيف في نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وتلقى مدير الأمن، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وصول "عبد لله-م-ع" 18 عامًا، طالب، مقيم بقرية منشأة الذهب القبلية جثة هامدة، وتم ندب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

أفادت التحريات الأولية، أن الطالب كان يمر بظروف نفسية بعد أن فشل في الحصول على مجموع في نتيجة امتحانات الثانوية العامة التي ظهرت أمس الخميس، وأنه كان موجودا في القاهرة؛ حيث يعمل هناك، وحينما عاد لمنزله نشب خلاف بينه وأسرته، فتوجه إلي غرفة منزله، وقام بلف حبل حول رقبته، وشنق نفسه ولقى مصرعه في الحال، وبسؤال أحد أفراد الأسرة، نفى وجود شبهة جنائية، وراء الحادث.

تحرر محضرًا بالواقعة، وتم إيداع جثة الطالب بمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات.