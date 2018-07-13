تنفيذ 8 قرارات إزالة مخالفة بناء وبدون ترخيص في الأقصر

شنت الأجهزة الأمنية لمدينة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، 13 يوليو، حملة موسعة، لإزالة أنواع المخالفات المقامة بنطاق المدينة وقرارات الإزالة لمخالفة بناء أسوار وعشش بدون ترخيص، والتي أدت لغلق شارعين بمدينة الأقصر، وتضمنت قرارات الإزالة، قرار رقم 109 لسنة 2017، بشارع متفرع من شارع الترعة المرة أمام محال حسيب للأجهزة الكهربائية بمنطقة شرق، عبارة عن سور بدون ترخيص، وقرار رقم 159 لسنة 2017، شارع كنيسة الأنبا أنطونيوس متفرع من شارع السكة الحديد الشرقية، عبارة عن قواطيع بدون ترخيص وقرار رقم 105 لسنة 2018، بجزيرة الأقالتة، بجوار المطحن بمنطقة العوامية، عبارة عن بناء سور بدون ترخيص وقرار رقم 172 لسنة 2018، بشارع متفرع من سيراميك أحمد هاشم امتداد شارع التليفزيون بمنطقة جنوب، عبارة عن أعمال مبان من الطوب الأحمر وعشش مما أدى لغلق شارعين، ما بين شارع خلف عمارة بي تك وشارع الطواب وشارع معرض سيراميك أحمد هاشم.

كما تم تنفيذ قرار رقم 177 لسنة 2018، بشارع متفرع من شارع النجع الطويل بشارع قهوة السلطنة بالكرنك، عبارة عن سور بدون ترخيص، وقرار رقم 178 لسنة 2018، بشارع طريق الكباش بالكرنك، بمنطقة نجع أبو عصبة، بجوار مسجد عبدالهادي، عبارة عن حائط من الطوب الأحمر بدون ترخيص وقرار رقم 181 لسنة 2018، بشارع مدخل الجداوية متفرع من شارع الحزام الأخضر بعد مسجد الصالحين بالكرنك، عبارة عن بناء سور من الطوب الأحمر، خارج حدود العقار من الجهة الشرقية وسور من الجهة البحرية من السملات والأعمدة الخرسانية بدون ترخيص وقرار رقم 80 لسنة 2017، بشارع الفرن من شارع يحيى البهنساوي بمنطقة جنوب، عبارة عن قواطيع من الطوب الأحمر وأعمال مواسير، وخوص حديد عبارة عن تندة بدون ترخيص.