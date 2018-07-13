ضبط 18 محضرا للمخابز البلدية في المنيا

أسفرت حملة لمباحث التموين في المنيا، مساء اليوم الجمعة، 13 يوليو، عن تحرير 18 محضرًا للمخابز البلدية ما بين (نقص وزن- وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- وتوقف عن الإنتاج- وعدم حمل شهادة صحية- وعدم وجود ميزان حساس- وعدم نظافة أدوات العجن).

وقالت وزارة التموين بالمنيا، بأن إدارة الرقابة التموينية شنت حملة تموينية موسعة، على المخابز البلدية بدائرة مركز المنيا، مشيرًا إلى مواصلة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية والجهات المعنية حملاتها لضبط كل من تسوِّل له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين والاستيلاء على حقوقهم.