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ضبط 5 طن منتجات فاسدة في مصنع بالقناطر الخيرية في القليوبية

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 61
ضبط 5 طن منتجات فاسدة في مصنع بالقناطر الخيرية في القليوبية


شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة القناطر الخيرية، مساء اليوم الجمعة، 13 يوليو، مع مديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة، للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، حيث تم التحفظ على 5 أطنان منتجات فاسدة بمصنع لإنتاج الجيلى بقرية باسوس بالقناطر الخيرية، عبارة عن 1560 كرتونة فرفش جيلى، وزن الكرتونة 2.880 كيلو، و7 عبوات لون صناعى فراولة وزن العبوة 400 جرام، و9 عبوات لون صناعى تفاح وزن العبوة 400 جرام، و10 عبوات لون صناعى مانجو وزن العبوة 400 جرام، يستخدم ألوان صناعية مجهولة المصدر، ويتم تصنيع المنتج بمنشأة غير مرخصة، وبها خطر داهم، كما تأكدت الحملة أن العاملين بالمصنع لا يحملون شهادات صحية. 

 

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