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أهالي تلا تشيبع جثامين ثلاثة من ضحايا حادث أتوبيس العلمين

منذ حوالى ساعة
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أهالي تلا تشيبع جثامين ثلاثة من ضحايا حادث أتوبيس العلمين

شيعت مدينة تلا، مساء اليوم الجمعة، 13 يوليو، جثامين ثلاثة من ضحايا حادث أتوبيس رحلات خاص بالعاملين بمستشفى تلا والذي أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 29 آخرين فى حادث تصادم مروع بالكيلو 90 طريق «الإسكندرية ـ مطروح» بمنطقة الجفيرة، وتم نقل المصابين وجثامين المتوفين إلى مستشفى الضبعة المركزى ورأس الحكمة، حيث شييع الآلاف من أهالي مدينة تلا ظهر اليوم الجمعة جثامين كل من محمود محمد أبو إبراهيم بالمعاش وزوج ابنته عطية عربود 55 عاما وحفيدته وابنة الثاني الطالبة علا عطية عربود، خرجت الجنازة من مسجد اللمعي بمدينة تلا عقب صلاة الجمعة.

 

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