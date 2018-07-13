تلقي 40 مصاب العلاج..وخروج 18 من مصابين حادث المرازيق



أعلنت وزارة الصحة للطب العلاجى، مساء اليوم الجمعة، 13 يوليو، أن 18 حالة من المصابين فى حادث قطار المرازيق خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، وأن 40 مصابا مازالوا فى المستشفيات يتلقون العلاج مضيفا أنه متوقع غدا السبت خروج ما يقرب من 20 الى 25 مصاب بعد تحسنهم.

وأن المصابين يتلقون العلاج فى مستشفيات الهرم والعجوزة ومعهد ناصر مشيرا الى أنه لايوجد أى وفيات وجميع الحالات المتواجدة بالمستشفيات مستقرة ويوجد فقط 6 حالات فى الرعاية المركزة لكن حالتهم مستقرة ويعانون من ارتجاج بالمخ.