Responsive image

34º

14
يوليو

السبت

26º

14
يوليو

السبت

 خبر عاجل
  • إيقاف حركة القطارات لحين رفع قطار المرازيق
     منذ 11 ساعة
  • انقلاب ثلاث عربات من قطار الصعيد في البدرشين، ولا وفيات حتى الأن
     منذ 12 ساعة
  • خروج قطار عن قضبان السكك الحديدية بالمرازيق بالجيزة
     منذ 12 ساعة
  • عاجل وفد حماس يغادر القاهرة بعد استكمال لقاءاته مع مسؤولين مصريين
     منذ 13 ساعة
  • غدا السبت .. سفر أولى لجان معاينة فنادق الحج إلى الأراضي المقدسة
     منذ 13 ساعة
  • ازدياد أعداد مصابي حادث تصادم "رأس سدر" إلى 27 شخصا
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:19 صباحاً


الشروق

5:58 صباحاً


الظهر

1:00 مساءاً


العصر

4:36 مساءاً


المغرب

8:03 مساءاً


العشاء

9:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الهجرة التركية: عدد السوريين اللاجئين يتجاوز 3 مليون سوري

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 124
الهجرة التركية: عدد السوريين اللاجئين يتجاوز 3 مليون سوري

 

كشفت إدارة الهجرة التركية، مساء اليوم الجمعة، 13 يوليو، عن عدد السوريين الذين تستضيفهم بلادها، قائلة إن عددهم تجاوز 3 ملايين حتى شهر يونيو 2018، وأعلنت مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية وجمعية اللاجئين، أن عدد السوريين وصل إلى 3 ملايين و570 ألفا و352 شخصا حتى شهر يونيو، وحسب معطيات "جمعية اللاجئين"، فإن عدد النازحين من الرجال يبلغ مليونا و935 ألفا و499 شخصا فيما عدد النازحات السوريات وصل إلى مليون و634 ألفا و853 أنثى.
وقالت مديرية إدارة الهجرة إن عدد السوريين المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة، بلغ 216 ألفا و890 شخصا، فيما يبلغ عدد المقيمين في المدن والبلدات التركية المختلفة 3 ملايين و353 ألفا و462 شخصا، كما أعلنت أن اسطنبول تعتبر من أكثر المدن التركية إيواء للنازحين السوريين حيث بلغ عددهم في هذه المدينة فقط 563 ألف شخص.
أما عن أقل مدينة تركية تستقبل السوريين فهي مدينة بايبورت حيث يبلغ عددهم في هذه المدينة 28 شخصا فقط ومن ثم تليها مدينة أرتفين التي تستضيف 34 سوريا، ومن ثم تونجلي التي تستقبل 44 شخصا، وحسب معطيات المديرية العامة لشؤون المواطنة والجنسية، فقد بلغ عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية منذ عام 2011، بلغ 55 ألفا و583 سوريا، وأن 25 ألفا منهم تتراوح أعمارهم ما بين يوم واحد و18 عاما.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers