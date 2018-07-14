الحمي القلاعية تستنفز الثروة الحيوانية بأسوان

أفاد مزارعي أسوان اليوم الجمعة 13يوليو ،أن خسائر مرض الحمي القلاعية هذا العام ، كانت فادحة،حيث أن هناك أماكن عديدة للمرض ونفوق للماشية بشكل متزايد عن السنوات الماضية.

وطالب المواطنون بصرف تعويضات للمتضررين من الحمي القلاعية أو إتاحة قروض ميسرة من البنوك الزراعية ، حفاظا علي الثروة الحيوانية حتي يستأنف صغار المزارعين والمربين من زيادة إنتاج اللحوم والألبان.

وناشد المواطنين بضرورة قيام المسؤولين بعمل مسح شامل لمعرفة خسائر المزارعين وزيادة حملات المتابعة لكي تجوب أنحاء قري ونجوع المحافظة،حيث أنه يجود أعداد كبيرة من جثث الحيوانات النافق بالمناطق الزراعية والسكنية بقري أسوان ، الأمر الذي أجهد الفلاحين والمربين ، جسديا وماليا فضلا عن شراء الأدوية البيطرية وشراء الأمصال ومحاولة إعادة تسمين هذه الحيوانات وزيادة وزنها من جديد إذا نجت من المرض .

ويذكر أن معدل بيع وشراء الماشية أنخفضي إلي أدني سعر في الأسواق الأسبوعية ، خلال الشهرين الماضيين ،بسبب خوف التجار والجزارين من شراء ماشية مصابة بالحمي القلاعية فضلا عن مخاوف إنتشار مرض الحمي القلاعية وعزوف المواطنين عن شراء اللحوم ومنتجات الألبان.