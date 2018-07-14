تفاصيل جديدة عن إعتقال الداعية السعودي "سفر الحوالي"

كشف حساب "معتقلي الرأي" على تويتر اليوم الجمعة 13يوليو، عن أن السلطات السعودية قامت بعزل الداعية الحوالي في السجن عن أبنائه، ونقلته إلى العاصمة الرياض، في حين نقلت أبناءه إلى مدينة جدة.

وكانت قوات الأمن السعودية قامت بإعتقال الداعية الإسلامي سفر الحوالي (68 عاماً) وأفراد من عائلته فجر أمس خلال ووضعته بإسعاف، بعد نشره لكتاب انتقد فيه سياسة المملكة.

وفي الوقت ذاته قامت قوة أخري بمداهمة بيت شقيقه وأقتادته إلي جهه غير معلومة حتي الآن ، مما يدل علي حجم الانتهاكات التعسفية التي تعرض لها الشيخ وأفراد عائلته."