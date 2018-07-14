مقتل 54 شخصًا بينهم مدنيون إثر غارة استهدفت منطقة شرق سوريا



أفادت وسائل إعلام سورية ، اليوم السبت 14 يوليو ، بمقتل 54 شخصًا بينهم 28 مدنيًا ، إثر غارة جوية استهدفت منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" شرق سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان،أن مقاتلات حربية استهدفت المنطقة الواقعة قرب بلدتي السوسة والباغوز فوقاني الخميس قرب الحدود مع العراق، وهي إحدى المناطق الأخيرة التي يتواجد بها داعش في سوريا.

وأضاف المرصد، أن الهجوم أصاب مصنعًا للثلج شرق بلدة السوسة، التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع العراق، مبينًا أن معظم المدنيين الذين قتلوا "عراقيون"، مشيرًا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع نظرًا لإصابة العشرات، وبعضهم في حالة صحية حرجة.