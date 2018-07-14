لافروف: الولايات المتحدة تستغل الفوضي في سوريا لتصطاد في الماء العكر

قال "سيرجى لافروف" وزير الخارجية الروسى، إن "الولايات المتحدة قد تكون معنية بالحفاظ على حالة الفوضى فى سوريا، لكى تتمكن من الصيد فى الماء العكر".

وأضاف إن "الأشخاص الذين جلبوا الدمار إلى العراق وليبيا، جراء تدخلهم، منتهكين بذلك القانون الدولى، يريدون أن يفعلوا الشىء نفسه فى سوريا".

وتعانى سوريا منذ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات تنتمى إلى المعارضة ، وتلك المعارضة تم تصنفهما من قبل الأمم المتّحدة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

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