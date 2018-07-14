وزير الخارجية السعودي: لن نسمح بامتلاك إيران لسلاح النووي

حذر" عادل الجـبير" وزير الخارجية السعودى، النظام الإيرانى فى طهران، بأن عزلته والضغوط عليه ستزداد، ما لم يكن هناك تغييراً فى السياسات العدوانية.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى اجتماع حلف "الناتو" ببروكسل حيث قال "على إيران أن تدرك أن جميع الدول ترفض فكرة امتلاكها سلاحاً نووياً بأى شكل كان".



وشارك وزير الخارجية عادل الجبير، فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذى عقد فى مقر حلف شمال الأطلسى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ويعقد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الإستراتيجية التى رسمها التحالف لمحاربة تنظيم داعش.

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