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انتقادات إيطالية لمالطا إثر"رفضها" استقبال سفينة تحمل 450 مهاجر

منذ 8 ساعة
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انتقادات إيطالية لمالطا إثر"رفضها" استقبال سفينة تحمل 450 مهاجر

 

 انتقد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم السبت 14يوليو، عبر حسابه الرسمي"فيس بوك" ، سلطات مالطا عقب رفضها استقبال سفينة تقل 450 مهاجراً غير شرعي، تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا، في الأيام الماضية.

وذكر الإعلام الإيطالي" أن المركب الموجود حالياً على بعد 20 ميلاً من جزيرة لامبيدوزا،سيصل في وقت مبكر من صباح الغد إلى ميناء الجزيرة الإيطالية الواقعة في قلب المتوسط. وأضاف الإعلام "أن زورقي دورية تابعين لخفر السواحل الإيطالي، يتابعان تحرك السفينة مع أوامر بعدم التدخل".

وكان وزير الداخلية الإيطالي قد أعلن في 16 يونيو الماضي، إغلاق موانئ البلاد في وجه سفينة المنظمة الألمانية غير الحكومية "Lifeline"، والتي كان متنها، 243 من المهاجرين غير الشرعيين، حيث استقبلتها مالطا فيما بعد،كما رفض وفي العاشر من نفس الشهر، رفض سفينة "أكواريوس" في العاشر من نفس الشهر .

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