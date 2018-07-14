فيديو..متظاهرون عراقيون يغلقون منفذ "سفوان" الحدودي مع الكويت

قرر متظاهرون عراقيون بمحافظة البصرة ، اليوم السبت 14 يوليو ، إغلاق منفذ سفوان الحدودي مع الكويت ، تنديدًا بسوء الخدمات في المدينة .

وذكرت وسائل إعلام عراقية ، أن "مقتدى الصدر" زعيم التيار الصدري، أرسل وفدًا للسماع إلى شكاوي وجهاء وشيوخ عشائر المدينة وعدد من المتظاهرين، ومعرفة مطالبهم.

وكان الصدر قد وصف في تغريدة، الجمعة، التظاهرات في العراق بأنها "ثورة جياع"، داعيا المتظاهرين إلى "الحفاظ على الممتلكات العامة، فهي ملك للشعب وليست للفاسدين".

وامتدت الاحتجاجات من البصرة إلى محافظات: "ميسان، وذي قار، والكوت، وبابل، والنجف، وبغداد".