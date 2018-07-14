مطار الملك عبد العزيز يستقبل أول رحلة جوية لحجاج بيت الله



ويشهد مطار الملك عبد العزيز الدولي بدءا من اليوم تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، مساء اليوم السبت، 14 يوليو، واستقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة،عبر مجمع صالات الحج والعمرة، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، قادمة من جمهورية بنغلادش الشعبية وعلى متنها 419 حاجا.

يذكر أن مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي، يهيئ ابتداء من اليوم غرة ذي القعدة 14 يوليو الجاري حتى الـ 6 من شهر ذي الحجة 17 أغسطس، كامل صالات السفر للرحلات القادمة فقط.

ويعاد تهيئة المجمع مرة أخرى بكامل مرافقه للرحلات المغادرة فقط، وذلك ابتداء من الـ 14 من ذي الحجة حتى الـ 15 من منتصف شهر المحرم القادم (يوافق سبتمبر بالتقويم الميلادي، وتقدر الطاقة الاستيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة في أوقات الذروة بـ 3800 حاج في الساعة، حيث يضم 14 صالة سفر بها 136 منصة لإنهاء إجراءات السفر، و192 منصة أخرى للجوازات، و18 بوابة سفر، و10 مسارات للحقائب، إضافة إلى صالتين للدرجة الأولى، و100 ساحة موقف للحافلات، فضلا عن ساحة وقوف للطائرات تتسع لـ 26 طائرة في وقت واحد.