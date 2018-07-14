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رشقات جديدة من صواريخ المقاومة تستهدف المغتصبات المحيطة بقطاع غزة، وصافرات الإنذار تدوي في "زيكيم وكارميا".

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إغلاق 21 منشأة غذائية متنوعة لإداراتها بدون ترخيص في الشرقية

منذ 36 دقيقة
عدد القراءات: 56
إغلاق 21 منشأة غذائية متنوعة لإداراتها بدون ترخيص في الشرقية

أصدر محافظ الشرقية، مساء اليوم السبت، 14 يوليو، قراراً بالغلق الإداري  لـ21 منشأة غذائية متنوعة بمركز ومدينة  الحسينية  وعدد من المراكز ، لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 453 / 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية ، كما تبين وجود عدد من المنشآت تُدار بدون تراخيص ما بين "محل بقالة –  مطاعم –  مخبز سياحي - مصنع رنجة - محل عطارة - محل جزارة – محل بيع حلويات - أسماك"،  الأمر الذي يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وبعرض الموضوع على محافظ الشرقية وافق على إصدار قرار بالغلق الإداري للمنشآت المخالفة لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص اللازمة.

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