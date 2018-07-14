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تركيا تنصح مواطنيها في العراق بالابتعاد عن مناطق الاحتجاجات

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 126
تركيا تنصح مواطنيها في العراق بالابتعاد عن مناطق الاحتجاجات


نصحت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم السبت، 14 يوليو، مواطنيها في العراق بالابتعاد عن المناطق التي تشهد احتجاجات، وقالت نتابع عن كثب المظاهرات الشعبية التي بدأت في محافظة البصرة،احتجاجا على الظروف المعيشية، ثم امتدت إلى محافظات ميسان وذي قار والنجف وكربلاء، وبغداد.
وأضافت: "نرى أنه من المفيد أن يبتعد مواطنونا الذين يعيشون في تلك المحافظات عن مناطق الاحتجاجات، ومتابعة البيانات والتحذيرات التي تصدرها وزارتنا وسفارتنا في بغداد بشأن الوضع الأمني، وأن بإمكان المواطنين الأتراك الاتصال بأرقام هواتف السفارة والقنصلية التركية ببغداد حال الضرورة.
وانطلقت الاحتجاجات في البداية من محافظة البصرة، التي تعد مركز صناعة النفط في العراق، الأحد الماضي؛ إثر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين جراء ما قال محتجون إنه إطلاق نار لجأ إليه الأمن لتفريق متظاهرين" شمالي المحافظة.
وامتدت التظاهرات مساء أمس الجمعة، لتشمل محافظات ذي قار وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والنجف، فيما واصل المتظاهرون الاحتجاجات اليوم في محافظتي بابل والبصرة، وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الواقع المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتوفير فرص عمل للعاطلين.
 

 

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