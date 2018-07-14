فتح منفذ سفوان في البصرة جنوب العراق بعد إغلاقه من قبل المتظاهرين



أعادت قوات عراقية فتح منفذ "سفوان" الحدودي في محافظة البصرة جنوبي البلاد مع الكويت، مساء اليوم السبت، 14 يوليو، بعد إغلاقه لساعات من قبل متظاهرين مطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل، وفي وقت سابق من صباح اليوم أغلق المئات من المحتجين منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وفق مصادر متطابقة.

وقال الملازم في الجيش العراقي، إن "قوات الأمن تدخلت عصر اليوم وأبعدت المتظاهرين عن منفذ سفوان الحدودي وأعادت فتحه مجددا أمام الحركة التجارية، وأشار خلف إلى أن تعزيزات عسكرية قوامها لواء من قوات الرد السريع (تابعة للداخلية) وصلت إلى محافظة البصرة بمهمة حماية حقول النفط والمنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية من أي جهات تسعى وراء التخريب بحجة التظاهرات.

وتأججت الاحتجاجات في محافظة البصرة، التي تعد مركز صناعة النفط في العراق، منذ الأحد الماضي، إثر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين جراء ما قال محتجون إنه "إطلاق نار لجأ إليه الأمن لتفريق متظاهرين" شمالي المحافظة، وامتدت التظاهرات مساء أمس الجمعة لتشمل محافظات ذي قار وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والنجف.