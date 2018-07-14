اصابة 14 شخصا بحالة تسمم بسبب تناولهم بسبوسة فاسدة في أسيوط

تلقى أمن أسيوط، مساء اليوم السبت، 14 يوليو، تلقى إخطارًا من مدير المستشفى المركزي، يفيد وصول 14 شخصًا المستشفى في حالة إعياء شديد وقيء شديد يشتبه كونه تسمم غذائي وجرى إجراء الإسعافات الأولية له، وعلى الفور، انتقلت قوات من مباحث المركز، وبسؤال المصابين، أكدوا أن ذلك يرجع إلي تناولهم بسبوسة قاموا بشرائها من أحد البائعة الجائلين بسوق السبت بقرية دير الجنادلة.

وتبين أصابة 14 شخصًا بقيء وإعياء شديدين يشتبه كونه تسمم إثر تناولهم بسبوسة فاسدة بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقى العلاج.