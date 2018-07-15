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السيطرة على حريق بحظيرة ماشية في الدقهلية

منذ حوالى ساعة
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السيطرة على حريق بحظيرة ماشية في الدقهلية

تلقى أمن الدقهلية، مساء اليوم السبت، 14 يوليو، إخطارا من مأمور مركز بلقاس بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية "المحفوظة" بمركز بلقاس، ما تسبب في نفوق رأس ماشية "جاموس" ودابة "حمار"، وبعض التلفيات بالحظيرة، وتمكنت الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق وإخماده. 

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية مشيدة بالبلوك الأبيض، ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية، ملحقة بمنزل (سعد ع. س.- 68 سنة- فلاح) مقيم بذات القرية، ونجم عن ذلك نفوق رأس ماشية "جاموس"، ودابة "حمار"، واحتراق كمية من قش الأرز وسقف الحظيرة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بالأرواح البشرية.

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