القبض علي 37هاربا من أحكام قضائية بمطار القاهرة

ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد 15يوليو ، القبض على 37 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 281 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة داخل المطار.

وتم ترحيل ال 37 إلي المراكز التابعين لها لمواصلة تنفيذ الأحكام بحقهم.